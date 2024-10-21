شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال عن "ويجز": مميز وخطواته كل يوم بتثبت جدارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السيناريست والكاتب عبد الرحيم كمال، متابعيه عبر فيس بوك بصورة للنجم "ويجز"، وكتب: "هذا الشاب مش مجرد نجم ناجح وجمهوره كبير، ده شاب مهم وعنده هوية وعارف بيقول إيه في أغانيه ولمين ومميز وخطواته كل يوم بتثبت جدارته ويجز نموذج جميل يتحب ويحترم وتوافر الاتنين اليومين دول في حد أمر نادر".



بوست عبد الرحيم كمال

يذكر أن آخر أعمال عبد الرحيم كمال، مسلسل الحشاشين وهو مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.