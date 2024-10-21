شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير فيلم "درويش" بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

بدأ النجمان عمرو يوسف ودينا الشربينى تصوير أول مشاهد فيلم درويش تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وذلك بعد فترة من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث يضم الفيلم إلى جانب عمرو يوسف ودينا الشربينى كلاً من: تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

فيلم درويش يسجل التعاون الثانى بين عمرو يوسف ودينا الشربيني هذا العام، بعدما قدما سويًا فيلم "شقو" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ "تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

عمرو يوسف اجتمعا فى العديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية، أبرزها مسلسل "جراند أوتيل" الذى تم عرضه عام 2016 وشارك فى بطولته محمد ممدوح، أحمد داود، أمينة خليل، أنوشكا وعدد كبير من الفنانين، وفيلم "كدبة كل يوم" الذى تم عرضه عام 2016 أيضاً وشارك فى بطولته محمد ممدوح ودرة، مسلسل "عشم ابليس"، وفيلم "هيبتا - المحاضرة الأخيرة".



أول تصوير فيلم درويش



كلاكيت فيلم درويش