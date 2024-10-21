شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 27.. ليلى ووليد يعثران على فيديو قتل أكرم لعمه والان مع تفاصيل الخبر

استكملت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل برغم القانون، بذهاب ليلى (ايمان العاصى) ووليد (هانى عادل) إلى منزل بدوى والعثور على الفلاشة التي كان يهدد بها أكرم (محمد القس) ويجد وليد عليها فيديو يكشف قتل أكرم لوالده في المستشفى ويخبر شقيقته بريهان (فرح يوسف) بالأمر وتنهار بعد مشاهدة الفيديو، في حين تواجه ليلى ياسر (وليد فواز) بخيانته ليها.

سوسن (جورى بكر) تخبر طليقها بحملها الحقيقى من محمود شرشر(محمد محمود عبد العزيز) وأن عملية النصب التي كانا يخططان لها ستتوقف حيث ترفض سوسن اجهان الجنين، ليقرر طليقها الانتقام منها ويرسل رسالة جديدة لمحمود شرش بأن زوجته سوسن جعلته يوقع على عقود بيع المنصع لنفسها، أما ياسر فيواجه فاتن بما حدث وسط خوف من ياسر أن يعرف والده ما قام به إلا أن فاتن تخفى الأمر على والد زوجها حتى تجعله يغفرلها خطيئتها.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.