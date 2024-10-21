شاهدوا وصول محمد ثروت ومي فاروق لإحياء ليلة عبد الوهاب ضمن حفلات موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:54 مساءً - وصل إلى العاصمة السعودية الرياض كل من الفنانة مي فاروق والفنان محمد ثروت؛ استعداداً لإحياء حفل "ليلة عبد الوهاب" بمشاركة نجوم آخرين، منهم الفنان صابر الرباعي، الفنان نور مهنا، وماجد المهندس. ونشرت الشركة المنظمة للحفل بنش مارك فيديو على حسابها بالإنستغرام لوصول الفنانة مي فاروق، وعلقت وكتبت: "الفنانة مي فاروق نورت الرياض، موعدنا 25 أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم".

كما نشرت فيديو آخر لوصول الفنان محمد ثروت إلى الرياض لإجراء بروفات والمشاركة بحفل ليلة عبد الوهاب، وكتبت: "الفنان محمد ثروت نوّر الرياض، موعدنا الجمعة في ليلة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب".

حفلات موسم بنش مارك في موسم الرياض

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وكان قد أُعلن عن عدد الحفلات التي ستنظمها شركة بنش مارك في موسم الرياض، ونُشر جدول لها، وهي ما يقارب 11 حفلة أقيمت أولى حفلاتها الأسبوع الماضي، وكانت 17 أكتوبر بعنوان: "حفلة غنائية" بمشاركة كلٍّ من الفنان جواد العلي، وفؤاد عبدالواحد، وعايض.

مواعيد باقي الحفلات المتبقية

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الحفل الثاني في 25 أكتوبر بعنوان: "ليلة عبدالوهاب" سيحييها: الفنان نور مهنا، وصابر الرباعي، وماجد المهندس، ومي فاروق، ومحمد ثروت.

الحفل الثالث 31 أكتوبر بعنوان: "حفل غنائي" سيحييه الفنان عمرو دياب.

الحفل الرابع 14 نوفمبر بعنوان: "لا يوقف" تحييه: الفنانة موضي الشمراني، ودخون، وخديجة معاذ، وتهاني السلطان.

الحفل الخامس 27 ديسمبر بعنوان: "حفلة غنائية" سيحييها تامر حسني.

الحفل السادس 3 يناير بعنوان: "حفل غنائي" الفنانة نانسي عجرم، ورامي صبري.

الحفل السابع 8 يناير بعنوان: "ليلة شبابية" عبدالوهاب، وسلطان المرشد، ومتعب الشعلان، عبدالعزيز المعني.

الحفل الثامن 10 يناير بعنوان: "حفل غنائي" للفنان محمد حماقي.

الحفل التاسع 17 يناير بعنوان: "حفل غنائي" للفنانة أحلام.

الحفل العاشر 14 فبراير بعنوان: "ليلة الموسيقار عمر خيرت" للموسيقار عمر خيرت.

الحفل الحادي عشر 21 فبراير بعنوان: "حفلة غنائية" سيحييها الفنان تامر عاشور.

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