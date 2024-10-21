هند محمد لـ الخليج 365.. شخصيتي بخريف القلب مختلفة وكوميدية وعكس أدواري السابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:54 مساءً - خلال تواجدها في احتفالية أبطال وصناع مسلسل "خريف القلب" الذي سيعرض على MBC1 وشاهد، تحدثت الفنانة هند محمد لـ"الخليج 365"، وكشفت عن شخصيتها التي ستلعبها بالعمل قائلة: "لا أستطيع أن أحرق تفاصيل المسلسل، ولكن أجسد بالعمل شخصية سيتفاجأ بها جمهوري، حيث سأكون بمثابة محطة الاستراحة للمشاهد بالعمل، والسبب لأنني سألعب شخصية نوعاً ما كوميدية، وهذا الذي سيتفاجأ به جمهور هند محمد؛ لأنه اعتاد على أن أقدم كاركترات جدية وتراجيدية، ولكن بهذا العمل أفاجئهم بأنني الوحيدة الكوميدية بالعمل".

تجربتها بالمسلسلات الطويلة

جديد هند محمد من الأعمال القادمة

وعن سؤالنا: هل المسلسلات الطويلة تجد متابعة خاصة أنها من الفنانات اللواتي خضن هذه التجربة سابقاً بعمل مثل مسلسل "الميراث"؛ أجابت قائلة: "المسلسلات الطويلة لها جمهور لكن هذا العمل مختلف، ولن أقارنه بمسلسلات سابقة طويلة"، وأضافت: "لقد عملت عدداً من الأعمال الطويلة المتواجدة وقتها، لكن هذا العمل يتميز عنها بأن من قام على تنفيذ العمل هم أتراك وشركة تركية متخصصة بالأعمال الطويلة، والجميع يعلم أن المسلسلات التركية الطويلة دائماً تكون ناجحة، وكذلك تلاقي نسبة عالية من المشاهدة عندما عرض على الشاشات، لذلك عندما عرض عليّ مسلسل "خريف القلب" اتفقت معهم من غير أي تردد؛ لأنني توقعت أن يكون من الأعمال الجميلة".قد ترغبين في معرفة عبد المحسن النمر لـ"الخليج 365": أمنياتي لـ"خريف القلب" أن يصل لكل أسرةوعند سؤالنا لها عن جديدها القادم قالت هند محمد: "لا أستطيع أن أتحدث عن جميع أعمالي، ولكن سأتحدث عن الأعمال التي انتهيت منها مؤخراً، وهو، الذي سيُعرض بـ27 أكتوبر بإذن الله، وكذلك الموسم الثاني من مسلسل "بنات الثانوي"، وسيُعرض بشهر نوفمبر 2024، وهنالك أعمال إلى الآن لم يتم الاتفاق عليها بشكلٍ تام.

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