شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان "سوق كان الدولية للتليفزيون" وإسبانيا دولة ضيف الشرف والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل اليوم الإثنين قصر المهرجانات في مدينة كان أعمال الدورة الأربعين لـ سوق كان الدولية للتليفزيون "ميب كوم" حيث ستكون إسبانيا هي الدولة الشرفية في عام 2024، وذلك للمكانة التى تمثلها صناعة الإنتاج التلفزيوني في إسبانيا.

ميب كوم يعتبر أكبر سوق للمحتوى التليفزيوني في العالم، وفي إطار ذلك سيتضمن برنامج بلد الشرف فعاليات متنوعة تشمل حلقات نقاش وعروض لمحتوى جديد لأول مرة، مع التركيز على فرص الإنتاج المشترك والانتقال إلى إسبانيا.

وقالت لوسي سميث، مديرة المهرجان أن هذا التكريم لإسبانيا يأتي تقديرًا للأهمية المتزايدة التي اكتسبتها في السنوات الأخيرة على الساحة العالمية وهو أمر "لا مفر منه ومثير للإعجاب بشكل لا يصدق".

وقالت: "لم يكن من الممكن أن يكون الوقت أكثر ملاءمة لإسبانيا لتحتل مركز الصدارة هذا العام في أم جميع أسواق المحتوى الترفيهي"، وأضافت لوسي سميث أن "سوق كان الدولية للتلفزيون - ميب كوم" سيفتتح فعالياته مساء اليوم الاثنين 21 اكتوبر بحفلة ذات طابع إسباني، وسيقام الحدث الذي يتضمن إنتاجًا مشتركًا ومحتوى ترفيهيًا في كان خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر المقبل.