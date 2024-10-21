شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 27.. ليلى تُبرِئ وليد من تهمة القتل الملفقة له والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل برغم القانون العديد من الأحداث المثيرة مع اقتراب النهاية، حيث اكتشفت ليلى (إيمان العاصى) نقل ياسر (وليد فواز) اخبارها إلى أكرم (محمد القس) مقابل المال بعدما أخبرتها فاتن (رحاب الجمل) بالأمر، وفى نفس الوقت استطاعت ليلى تبرئة وليد (هانى عادل) من تهمة قتل بدوى (ياسر عزت) بعدما كشفت العديد من الدلائل وعدم دقة تحريات المباحث في القضية ليحصل على البراءة وإعادة التحريات في القضية.

محمود شرشر (محمد محمود عبد العزيز) يصطحب زوجته سوسن (جورى بكر) إلى طبيب معرفة للكشف على سوسن وعمل لها تحليل الصونار بعدما جاءته رسالة بأن سوسن تكذب عليه وأنها ليست حامل، والمفاجأة أن الطبيب أكد له حملها وسط فرحة هستيرية من محمود ودهشة من سوسن، ويؤكد محمود لسوسن بأن أكرم هو الذى أخبره بأنها ليست حامل، ويوافق محمود على كتابة الفيلا باسمها.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.