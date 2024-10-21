شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم وابنتها كايلا في مشهد طريف على تيك توك يشعل السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

استعانت النجمة دنيا سمير غانم بابنتها كايلا من أجل تجسيد مشهد من مسلسل نيللي وشريهان الذى قامت ببطولته دنيا بمشاركة شقيقتها إيمي سمير غانم عام 2024، وذلك عبر تطبيق تيك توك، حيث نشرت دنيا مقطع فيديو طريف مع كايلا، يجسدان أحد مشاهد المسلسل وتقمصت دنيا شخصيتها فيما لعبت كايلا شخصية خالتها إيمى سمير غانم.

وعلق العديد من المتابعين عن الشبة الكبير بين دنيا وابنتها كايلا والموهبة التي تتمتع بها ابنة دنيا سمير غانم، خاصة وأن كايلا خاصت تجربة التمثيل خلال أحداث مسلسل "جت سليمة" الذى قدمته دنيا في رمضان 2023، ويبدو أنها ستكون موهبة جديدة في العائلة التي تنتمى لعالم الفن أبًا عن جد.

@donia.samir.ghanem ♬ original sound - Donia.Samir.Ghanem

وفى سياق متصل حجزت دنيا سمير غانم مكانها فى منافسات دراما رمضان المقبل 2025، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد مكون من 15 حلقة، يحمل اسم "عايشة الدور" تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وإنتاج أحمد السبكى، ومن المقرر البدء فى تحضيراته خلال الأسابيع المقبلة وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة.

وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان المقبل، بعد غيابها عن الموسم الماضي 2024، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.

وفى سياق آخر انتهت دنيا سمير غانم من تصوير فيلمها الجديد "روكى الغلابة" المقرر عرضه العام المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي الذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وتجسد دنيا خلال الأحداث شخصية بودي جارد خاص للفنان محمد ممدوح.

ويسجل فيلم "روكى الغلابة" ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما بعدما قدمت "تسليم أهالي" العام قبل الماضي، وشارك في بطولته هشام ماجد، دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، عبد الله مشرف، محمد حسنى، عبير فاروق، وضيوف الشرف محمد ممدوح، سمير غانم، شيكو، لوسى، وشيماء سيف ومن تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.



دنيا سمير غانم وابنتها كايلا