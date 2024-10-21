شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة فيلم رفعت عيني للسما من مهرجان كان إلى دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق فيلم رفعت عينى للسما في دور العرض السينمائية 6 نوفمبر المقبل بعد جولة في العديد من المهرجانات العالمية، حيث حصل علي الجائزة الذهبية في مهرجان كان هذا العالم ثم توالت مشاركات الفيلم وتكريماته، وذلك بسبب استعراضه لحياة واقعية تم تصويرها علي مدار أكثر من 4 سنوات لبنات من الصعيد عكسوا مشاكلهم بمنتهى التلقائية مثل الزواج المبكر، الحرية في اختيار شريك الحياة، التعليم، الحرية في اختيار المظهر وغيرها.

بدأت الرحلة من مهرجان كان

حصل فيلم رفعت عيني للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77 ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيسه. وترشح للجائزة 22 فيلما تسجيليا عرضت في كافة أقسام وبرامج مهرجان كان، من بينها أعمال لمخرجين كبار كأوليفر ستون ورون هوارد وكلير سيمون.

المشاركة في أكثر من 20 مهرجانا عالميا

ضمن فيلم رفعت عيني للسما مشاركته فى أكثر من 20 مهرجان حول العالم. فقد شارك في مهرجان Biarritz Film Festival، ومهرجان États généraux du film documentaire في فرنسا، ومهرجان DokuFest في كوسوفو، ومهرجان Africa Film Festival في المانيا، ومهرجان DER NEUE HEIMATFILMinaus في النمسا.

ومن المقررعرض الفيلم في عدد من أهم المهرجانات في فرنسا منها Fameck - Festival du Film Arabe de Fameck، ومهرجان Montpellier – Cinemed ، ومهرجان Festival du Film de Muret ، ومهرجان Bordeaux - Afrique en vision، إضافة إلى مشاركة الفيلم قريباً في المسابقة الرسمية بمهرجان شيكاغو بأمريكا في دورته الـ 60.

ويبدأ الفيلم رحلته في أمستردام بالمشاركة في IDFA مهرجان أمستردام الدولي لأفلام الوثائقية في دورته الـ 37، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوي العالم وتقام الدورة من 14 لـ 24 نوفمبر المقبل، بالاضافة إلى مشاركته فى المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، ليكون أول عرض للفيلم في مصر.

تكريم الشركة المتحدة ووزراة التضامن

حظى الفيلم باشادات عديدة وتكريمها مختلفة، حيث احتفى عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بنجاح "رفعت عيني للسما"، بعد فوزه في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، والتقي بمخرجيه وكرمهما، كما كرمت وزيرة التضامن الإجتماعى السابقة دكتورة نيفين القباج صناع وأبطال الفيلم في مقر وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في شهر مايو الماضي بتسليمهم شهادات وجوائز تقديرية وشكر خاص على صنع هذا العمل.

تكريم المجلس القومي للمرأة ومن البابا تواضروس

وكرمت الدكتورة مايا مرسي، الرئيسة السابقة للمجلس القومي للمرأة، ووزيرة التضامن الاجتماعي الحالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي صناع وأبطال العمل، وذلك في شهر يونيو الماضي في احتفالية خاصة أطلقها المجلس ووزارة التعاون الدولي، وكذلك تم تكريم صناع وأبطال الفيلم من البابا تواضروس الثاني في ملتقى لوجوس لشباب الكنيسة القبطية الارثوذكسية 2024 " في عامه الرابع تحت عنوان " الاستمتاع بالجذور" وبمشاركة 300 شاب من كافة محافظات الجمهورية.

المسرح القومي يكرم صناع العمل

كرم المسرح القومي صناع فيلم رفعت عيني للسما، وذلك خلال ندوة خاصة عن تحضيرات العمل وصعوباته وحصوله على جائزة في مهرجان كان السينمائي، وتم تكريمهم على ذلك العمل وأهدافه.