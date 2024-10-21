بالصور.. استقبال جماهيري لعرض "بينو" أول عروض مهرجان المسرح العربي في دورته الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

شهد قصر ثقافة الأنفوشي، في العاشرة من مساء أمس، حضور جماهيري مكثف في العرض المسرحي "بينو" أول عروض الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي، وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبدالعزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية والفنان محمد عصمت مدير المهرجان

شارك في العرض من الممثلين ماريا أسامة، مصطفى عيد، ميرنا خطاب، هشام السنباطي، جني فريد، احمد إيهاب، عبدالرحمن هريدي، جاسر محمد، فارس هريدي، الادهم محمد، عمر هاشم، عمرو وائل، سعد محمد، محمد حسن والطفلة بوسي جابر والعرض إضاءة أحمد طارق، ديكور أمجد ماجد، ملابس ومكياج نادين وائل، مخرج منفذ حسين محمد، أشعار أشرف علي، ألحان وغناء هدير طارق، موسيقي محمد غنيم، بوستر مينا صلاح، تأليف ندى عادل، فيديو مابينج حسن جمال وإخراج أشرف علي

وأشار تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان إلى أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض وحفل الافتتاح على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفل ختام مهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة في عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان.