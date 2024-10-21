الليلة.. محمد علي رزق وأبطال مسرحية "عريس البحر" ضيوف "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الإثنين من برنامج واحد من الناس للإعلامي د. عمرو الليثي، يستضيف البرنامج الفنان محمد علي رزق والذي يتحدث عن آخر أعماله الفنية والتي قدمها في رمضان الماضي من خلال شخصية واحد من ذوي الهمم

كما يتحدث عن مشاركته بمسلسل جودر، وعن بدايته الفنية وتميزه في الأدوار الكوميدية وإنقاص وزنه وعلاقته بالمسرح، وأهم الأدوار الفنية في حياته بالإضافة إلى حياته الخاصة

وفي الفقرة الثانية يستضيف الليثي نجوم وأبطال مسرحية "عريس البحر" وهم: مخرج العرض وليد طلعت والممثلين شريف غانم وتامر مهيب وسارة حامد ومحمد مجيد ومحمد عطية والمؤلف محمد عادل، وكواليس خاصة تذاع لأول مرة عن النجاح الكبير التي حققته

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة