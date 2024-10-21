ماذا قدم آسر ياسين في السنوات الماضية قبل مشاركته بدراما رمضان 2025

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القاهرة - سامية سيد - النجم آسر ياسين أحد أبرز النجوم على الساحة الفنية في الوقت الحالي، قدم العديد من الأدوار المميزة والمختلفة في مسيرته الدرامية السنوات الماضية، حيث يعد آسر ياسين نجم من طراز خاص، يعرف كيف يصنع أدوارًا مختلفة قادرة على المنافسة بمعايير السوق، لأنه يدرك جيدًا كيف تتم صناعة النجوم حيث يختار كل دور بطريقة مميزة ومختلفة، قد تجده ضابط مخابرات، أو محامى، أو نصاب، أو بلطجى، أو نجم أكشن من الطراز الجيد، وخلال السطور التالية نستعرض ماذا قدم آسر ياسين خلال الـ 5 سنوات الماضية في الدراما التليفزيونية قبل مشاركته في موسم رمضان المقبل 2025، حيث من المقرر أن يشارك في مسلسل جديد مع المخرج تامر محسن رمضان المقبل.



آسر ياسين

مسيرة آسر ياسين السنوات الماضية

قدم آسر ياسين عام 2017 شخصية طبيب نفسى في مسلسل 30 يوما، وشارك في بطولة العمل كل من باسل الخياط، ووليد فواز ونجلاء بدر، وإخراج حسام علىنت وتأليف أحمد شوقى.

كما قدم النصاب عمر في مسلسل بـ 100 وش عام 2020، مع النجمة نيللى كريم، ونال اشادات كبيرة عن تالك الشخصية، حيث كانت مفاجأة للجمهور في تلك العمل، وشارك في بطولة المسلسل كلا من مصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، شريف دسوقى، واخرون، إخراج كاملة أبو ذكرى، تأليف أحمد وائل.

كما شارك في ملحمة مسلسل الاختيار بشخصية ضابط الجيس خالد، والذى قدم من خلاله دوراً مميزاً في أحداث العمل، عام 2021.

أما في عام 2022 قدم أبرز أدوراه في الدراما التليفزيونية بمسلسل سوتس بالعربى، عندما قدم شخصية المحامى البارز والماهر زين ثابت، وشارك في بطولة العمل كل من أحمد داود، وصبا مبارك ومحمد شاهين، وتارا عماد، وأخرون، إخراج عصام عبد الحميد.



آسر ياسين

وفى نفس العام قدم شخصية المقدم أدهم البارودى في مسلسل الثمانية، وشارك في بطولة العمل كل من خالد الصاوى، ريم مصطفى، غادة عادل، واخرون، إخراج أحمد مدحت .

وقدم آسر ياسين شخصية الضابط خالد في مسلسل الكتيبة 101، ولاقت الشخصية نجاحا كبيراً وقت عرض المسلسل، وشارك في بطولة العمل كلا من عمرو يوسف، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وأخرون، إخراج محمد سلامة.

وخلال دراما رمضان العام الماضى قدم أحد ابرز أدواره في مسلسل بدون سابق إنذار، مع الفنانة عائشة بن أحمد، إخراج هانى خليفة، ولاقى المسلسل نجاحا كبيرًا وقت عرضه.