شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القس لـ"الخليج 365": إيمان العاصي أول ما شافتني قالت لي "بكرهك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد القس كواليس مشاركته في مسلسل "برغم القانون"، الذي يعرض حاليًا، بدور "أكرم"، وأشار إلى أنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققه العمل، والمشاهدات الواسعة التي حصدها، قائلاً: "بالنسبالي مكنتش متوقع، ينجح أه بس بالشكل ده، وأنه يتابع كده لأ، بس ده كرم من ربنا".

وعن كواليس أول لقاء جمعه بالفنانة إيمان العاصي قبل تصوير العمل، قال خلال لقائه باليوم السابع: "أول ما شافتني سلمت عليها بقولها ازيك، قالتلي أنا بكرهك"، بعد قراءتها للسيناريو ومعرفتها بالشخصية.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.