ذكرى ميلاد حسن الأسمر.. اشتهر بالأغاني الشعبية وتألق في التمثيل والمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تحل اليوم الاثنين 21 أكتوبر، ذكرى ميلاد المطرب الشعبي حسن الأسمر.

وولد المطرب الشعبي حسن الأسمر عام 1959، إذ تعود أصوله إلى صعيد مصر تحديدا محافظة قنا.

واشتهر حسن الأسمر كونه أحد أشهر مطربي اللون الشعبي في مصر، وذلك قبل انتقاله لعالم السينما.

وقدم المطرب الشعبي عددًا من الأفلام، بالإضافة إلى عدة مسرحيات ومسلسلات تليفزيونية في حياته الفنية، إذ كانت أبرز أعماله كالآتي:

- مشاركته في مسلسل "أرابيسك" للفنان الكبير صلاح السعدني.

- كانت أبرز أعماله في المسرح مسرحية "باللو".

- أشهر أغانيه "توهان، سمارة، أعملك إيه، كتاب حياتي".

ويعد حسن الأسمر أحد نجوم الأغنية الشعبية، إذ تربع على عرش الأغنية الشعبية لسنوات خلال فترة التسعينيات.

ومن أشهر أغانيه: "كتاب حياتي"، ومتشكرين، وأعملك إيه حيرتني، وعلى فين ياهوى، وأنا أهه وأنت أهه، وأشكي لمين، وادلع ياحلو".

يذكر أن المطرب حسن الأسمر اختفى فترة عن الساحة الفنية منذ مشاركته في مسلسل "قمر" مع الفنانة فيفي عبده، عام 2008.

وعاد حسن الأسمر بحملة إعلانية بدأ عرضها مع بداية رمضان 2011، على لحن أغنيته الشهيرة كتاب حياتي.

وتوفي المطرب الشعبي حسن الأسمر في 7 أغسطس 2011، إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 52 عامًا.