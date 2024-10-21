شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله: دولة العراق تضم مواهب كثيرة تستحق فرصة للظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الناقدة ماجدة خير الله على مبادرة دعم السينما العراقية بميزانية تقدر بـ5 مليارات و170 مليون دينار، على أن تتولى وزارة الثقافة العراقية تمويل 43 مشروعًا، فى أولى مراحلها، بين فيلم روائى طويل، ووثائقى، وأفلام قصيرة، وأنيميشن ورسوم متحركة، قائلة: "هذه المبادرة جيدة جدًا من قبل الدولة العراقية، لأنها بذلك تشعر بأهمية الفن والسينما، فمن خلال الأفلام يمكن أن يكون التأثير متجاوزًا للنطاق المحلى والإقليمى، ومن خلال إعادة بناء السينما العراقية، سيكون العراق حاضرًا فى المهرجانات العالمية ويكون له صوت مسموع بشكل أقوى".

وتابعت خير الله: "فكرة تقديم الأفلام بدعم من الدولة لمناقشة قضية محددة حتى لو بشكل ترفيهى يدل على فهم الدولة الكبير لـدور السينما فى مواجهة الأزمات، وهذه نتيجة جيدة، لأن العراق حاله كـحال الدول جميعها به الكثير من الموهوبين الذين يستحقون الحصول على فرصة للظهور".

فى نفس السياق تحدث نقيب الفنانين العراقيين جبار جودى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن مبادرة دعم السينما العراقية بميزانية تقدر بـ5 مليارات و170 مليون دينار، على أن تتولى وزارة الثقافة العراقية تمويل 43 مشروعًا، فى أولى مراحلها، بين فيلم روائى طويل، ووثائقى، وأفلام قصيرة، وأنيميشن ورسوم متحركة.

وصرح جودى: "خطوة المبادرة ممتازة جدا، وتعد حكومة العراق من أولى الحكومات التى تقدم على هذه الخطوة، التى كان رد فعل السينمائيين عليها ممتازًا جدًا، وبانتظار أن تنطلق رسميًا فى القريب العاجل".

واستطرد جودى: "التمويل كبداية ممتاز جدا، حيث يمكنه الدفع بعجلة الإنتاج للأمام، خاصة أن دور العرض الكبيرة انحصرت فى العراق بعد 2003، للأسف لأن القطاع الخاص السينمائى تضرر كثيرا بسبب الحصار الجائر على العراق من 1990 لـ2003".

وتابع جودى: "لكن وبالرغم من هذه الخسائر كانت هنالك البدائل المهمة والمحترمة، وهى السينمات التى تم افتتاحها فى المولات التجارية، والتى وصل عددها ما بين 5 إلى 7 دور عرض فى بغداد والمحافظات".

وذكر جودى: "حاليًا التعاون مع المهرجانات العربية قائم على قدم وساق، خاصة أننا وقعنا برتوكول مع مهرجان قازان الدولى للسينما، من أجل تبادل ثقافى وإقامة أسبوع للسينما التتارستانية فى العراق، وفى مقابله أسبوع للسينما العراقية فى تتارستان، كذلك نعد لتفعيل الإنتاج المشترك والتعاون مع مهرجانات أخرى".