شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة 21.. محمود البزاوى يتوعد إسعاد يونس في الحلقات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، الذى يعرض على قناة dmc، من إخرناج شيرين عادل، أحداثًا مختلفة، حيث تحاول تيتا زوزو -إسعاد يونس- أن تأخذ حق ابنتها ندى موسى من زوجها أحمد عنانى، والذى اكتشفت خاينه، حيث طلبت من ابنتها محمد كيلانى أن يتحدث مع مصطفى ويأتي به إلى منزلها حتى تعنفه، ولكن الأخير حاول أن يماطل من أجل أن يكسب بعض الوقت لحين تهدئة الأمور.

كما طلبت تيتا زوزو الأبلكيشن إحضار رشدى شخصية الـ ai، ولكنه جاء لها بشكل جديد ومختلف وذلك بعدما اضطرت إدارة الـ ai فرمطت السورس الخاصة برشدى، وهو ما أزعج تيتا زوزو، خاصة أن رشدى أصبح على غير المعتاد.

وفى نهاية الحلقة، وربما تشهد الحلقات الجديدة صراع كبير بين محمود البزاوى وتيتا زوزو خاصة أن البزاوى، حيث توعدها فى نهاية الحلقة وأكد انه سيقوم بفعل شديد معها ومع عائلتها.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.