شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد حسن الأسمر.. أحد أشهر مطربى اللون الشعبى الذى تألق فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ21 من شهر أكتوبر مع ذكرى ميلاد المطرب الشعبى حسن الأسمر، فهو من مواليد عام 1959، وتعود أصوله إلى صعيد مصر وتحديدا محافظة قنا، إذ اشتهر كونه أحد أشهر مطربى اللون الشعبى فى الشارع المصرى قبل انتقاله لعالم السينما ليقدم عددا من الأفلام إضافة إلى عدة مسرحيات ومسلسلات تليفزيونية.

ولعل من أبرز أعمال حسن الأسمر مشاركته فى مسلسل "أرابيسك" للفنان الكبير صلاح السعدنى، وفى المسرح برز فى مسرحية "باللو"، ومن أشهر أغانيه (توهان، سمارة، أعملك إيه، كتاب حياتى" واختفى فترة عن الساحة الفنية منذ مشاركته فى مسلسل (قمر) مع فيفى عبده عام 2008، حتى عاد بحملة إعلانية بدأ عرضها مع بداية رمضان 2011 لإحدى شركات المحمول على لحن أغنيته الشهيرة كتاب حياتى، وفى 7 أغسطس 2011 توفى إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 52 عاما.

حسن الأسمر هو أحد نجوم الأغنية الشعبية وتربع على عرش الأغنية الشعبية لسنوات، خصوصاً خلال فترة التسعينيات، ومن أشهر أغانيه" كتاب حياتى"، و"متشكرين"، و"أعملك إيه حيرتنى"، و"على فين ياهوى"، و"أنا أهه وأنت أهه"، و"أشكى لمين"، و"أدلع ياحلو"، و"الله يسامحك"، و"حرامى القلوب"، و"رمشو"، و"طعم الأيام"، و"كان نفسى"، وغيرها من الأغانى الشعبية التى أثرت وأسعدت جيل كامل.