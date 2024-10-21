شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين دولار إضافية لـ فيلم Joker: Folie à Deux حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم Joker: Folie à Deux بـ حوالى 3 ملايين دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل إلى 168 مليونًا و317 ألف دولار حول العالم، منذ طرحه يوم 4 أكتوبر الجارى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و18 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 54 مليونًا و917 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و113 مليونًا و400 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

وكان قد توقع المراقبين أن يحقق فيلم Joker: Folie à Deux في جميع أنحاء العالم إيرادات تصل إلى 140 مليون دولار في خلال أول 3 أيام من عرضه حيث سيطرح يوم الجمعة المقبل 4 أكتوبر حول العالم.

ولا يُتوقع له أن يحاكي إيرادات الجزء الأول Joker من السلسة الذي أنتجته شركة Warner Bros عام 2019، والذى صنف كثاني أعلى فيلم مصنف R ربحًا على الإطلاق بإيرادات بلغت 1.07 مليار دولار، وحصل على 11 ترشيحًا للأوسكار وفاز بجائزتين، بما في ذلك جائزة أفضل ممثل لبطل العمل خواكين فينيكس.

وحقق الجزء الأول من فيلم "Joker" إيرادات تجاوزت التوقعات العالمية حيث حقق 248.2 مليون دولار في 3 خلال 3 أيام.

وكان قد كشف المخرج العالمى تود فيليبس، مخرج فيلم Joker: Folie à Deux، أن النجم خواكين فينيكس بطل فيلمه الجديد كان يشعر "بالمرض" يوميا، لأنه كان متوترًا للغاية بشأن الغناء مع زميلته وبطلة الفيلم النجمة والمغنية العالمية ليدي جاجا أثناء تصوير فيلم Joker: Folie à Deux.

الفيلم هو متابعة لـ فيلم Joker لعام 2019، وسيُعرض في دور السينما في 4 أكتوبر المقبل، وعُرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ 81، وحصل على إشادات كبيرة، ووصف بأنه "فيلم العام".