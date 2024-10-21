شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية فى حفل كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

قدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفل خلال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، والذى رفع شعار كامل العدد، وتفاعل الجمهور مع كل مقطوعاته الموسيقية، وقدم مجموعة من أشهر الأعمال الذي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، منها الخواجة عبد القادر والبخيل وأنا، وخلى بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، مسألة مبدأ، وعارفة، وخايف من بكرة ليه، وزى الهوى، وصابر ياعم صابر، ومافيا، وفيها حاجة حلوة، و100 سنة سينما والداعية والعاصفة وفيها حاجه حلوة وامتي الزمان يسمح يا جميل.

ويقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل الليلة العمانية، اليوم الإثنين، وتشارك المطربة ريهام عبد الحكيم في حفل الليلة العمانية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ32 وجمعت جلسة موسيقية بين الفنانة ريهام عبد الحكيم والموسيقار السيد خالد بن حمد البوسعيدي قبل بروفة الحفل على المسرح الكبير بمصاحبة المايسترو أمير عبد المجيد، كما تغنى كل من النجمة جنات ولطيفة خلال تلك الليلة .

ويقدم الفنان الكبير هانى شاكر يوم الثلاثاء على مسرح النافورة ويقدم باقة من أجمل أغانيه بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو مصطفي حلمى ويسبقه فاصلا غنائيا للفنانة حنين الشاطر والفنانة إيمان عبد الغني بباقة متنوعة ومتميزة من أغاني التراث العربي .

ويحتضن مسرح النافورة يوم الأربعاء حفلاً للنجم الكبير على الحجار بمصاحبة أوركسترا هاثور السيمفونى قيادة المايسترو أحمد فرج ويسبقه فاصلاً للموهبة الاماراتية الواعدة أحمد الهاشمي.

ويختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، فعاليات دورته الـ32 فى الثامنة والنصف مساء الخميس 24 أكتوبر علي مسرح النافورة حيث يقام حفل للفنانة مى فاروق بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى والذي تتغني فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

قبلها يقدم كل من الصوليستات "الفنان مصطفى داغر (الكمان)، الفنان إسلام القصبجى (العود)، الفنان السعودى على خفاجى (البيانو) والفنان يحيى مهدى (تشيللو) وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي.

على أن يسبقة عرضًا علي المسرح الخارجي لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يضم عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.



عمر خيرت يمتع جمهور مهرجان الموسيقى العربية بمقطوعاته الموسيقية بحفل كامل العدد