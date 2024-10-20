إنجي المقدم وتامر حبيب.. توافد نجوم الفن على حفل جوائز رمضان للإبداع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود بكار:

توافد نجوم الفن على ملتقى صناعة الإبداع creative industry summit لتوزيع جوائز مسلسلات رمضان، على أبطال الأعمال الدرامية.

وحضر جوائز رمضان للإبداع، كل من الفنانة إنجي المقدم، الفنان عصام عمر، الفنانة ركين سعد، سارة عبد الرحمن، خالد مختار، شريف سلامة، تامر حبيب، حمزة دياب، على العربى، جهاد حسام الدين، ياسمينا العبد، ميرفت أبو عوف، محمد حفظي، حسن أبو الروس، وليد المغازي، أحمد فاضل، المخرج خالد الحلفاوي، المخرج عبد العزيز النجار.

للعام الثاني على التوالي، تعود "creative industry summit " بسلسلة كبيرة من جوائزها تحت عنوان جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور "The People's Choice Ramadan Awards" لتكريم الأعمال الفنية والإعلانية الرمضانية لعام 2024، وتم الإعلان عن قائمة الأعمال والمواهب المتأهلة النهائية.

تُقدم الجوائز بناء على استطلاع التفاعلي، يختار الجمهور الأعمال الدرامية في فئات متعددة تشمل التمثيل، والسيناريو، والإخراج، والإنتاج، بالإضافة إلى المسلسلات الدرامية والكوميدية والوجوه الصاعدة. أما بالنسبة للإعلانات، فيتم التصويت في عدة فئات منها الإعلانات الكوميدية، والإعلانات العاطفية، وأفضل وكالة إعلانية، وأفضل مخرج إعلاني، وأفضل تصميم ملابس، وأفضل إنتاج، وأفضل إعلان رمضاني.

جدير بالذكر، أنه تم تصويت أكثر من 110,000 من الجمهور في النسخة الأولى من جوائز رمضان People’s Choice لعام 2023، كما شهد حفل النسخة الأولى مجموعة من المفاجآت والمواقف الإنسانية، منها تنازل الفنان طه الدسوقي عن جائزته كأفضل ممثل صاعد في مسلسل "الصفارة" لصالح الطفل عمر شريف تقديرا لدوره فى مسلسل "تحت الوصاية".

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