ريهام حجاج تغازل زوجها محمد حلاوة وتعلق: "بين ذراعيك وجدت منزلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

غازلت الفنانة ريهام حجاج زوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة.

ونشرت ريهام مقطع فيديو لصور تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "بين ذراعيك وجدت منزلي الأبدي.. أحبك يا كل شيء".

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ومن المقرر أن تقدم ريهام حجاج مسلسلها الجديد كنترول المكون من 15 حلقة، والذي سيتم تصويره بداية من منتصف الشهر المقبل.

وشاركت ريهام حجاج في دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل "صدفة" وشاركها البطولة خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد ونور إيهاب، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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