جوري بكر تحتفل بعيد ميلادها: "سنة من عمري مضت بحلوها ومرها" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة جوري بكر بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت جوري، مجموعة صور مع "التورتة" عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "سنة من عمري مضت بحلوها ومرها يا أم تميم، وسنة جديدة من عمري أعانقها بداخل حضن أجمل هدية رب العالمين رزقني بيها ابني".

وأضافت: "شكرا يارب علي كل نعمك، شكرا ليكم شكرا لكل حد هنأني في عيدي، بحبكم".

شاركت جوري بكر في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "مسار إجباري" من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، ومحمود البزاوي، ورشدي الشامي، ومي الغيطي، وإخراج نادين خان.

كما تشارك جوري بكر في مسلسل "مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.

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