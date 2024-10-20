قبل عرضه.. طرح البوسترات المنفردة لـ أبطال مسلسل "نقطة سودة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل نقطة سوده، والمقرر عرضه يوم 5 نوفمبر المقبل على منصة "شاهد" وقناة "ام بي سي".

وكتبت الشركة المنتجة عبر حسابها بموقع "انستجرام": "مسلسل نقطة سوده يعرض ابتداءً من 5 نوفمبر على منصة شاهد، قناة ام بي سي".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎https://www.instagram.com/p/DBWe6XaMSqO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading‎‏

مسلسل" نقطة سوداء"، من بطولة الفنان أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سارة سلامة، هدى الإتربي، تأليف أمين جمال، إخراج محمد أسامة.

اقرأ أيضا..

نانسي عجرم تستعيد ذكريات عائلتها في لبنان وتعلق: "حبنا لك لا يتزعزع"

رانيا فريد شوقي عن تسلق كلب قمة الهرم: "يضع سره في أضعف خلقه"