دقيقة حداد على روح المنتجين الأربعة فى حفل جوائز رمضان للإبداع

وحضر عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: شريف سلامة وإنجى المقدم وتامر حبيب وعصام عمر وركين سعد وسارة عبد الرحمن وحمزة دياب وعلى العربى وجهاد حسام الدين وياسمينا العبد وميرفت أبو عوف ومحمد حفظى وحسن أبو الروس ووليد المغازى وخالد مختار وأحمد فاضل والمخرج خالد الحلفاوى والمخرج عبد العزيز النجار.

القاهرة - سامية سيد - بدأ حفل creative industry summit "جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور"، بالوقوف دقيقة حدادا على روح المنتجين الأربعة الراحلين "حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، تامر فتحى".

محمد يوسف

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