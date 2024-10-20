شكرا لقرائتكم خبر عن ملك قورة تتلقى عزاء جدتها.. طاهر أبو زيد ومحمد مرزبان أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الفنانة ملك قورة عزاء جدتها بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، ورافقها والديها، وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء كل من: طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق، والفنان محمد مرزبان.

وتوفيت جدة الفنانة ملك قورة يوم الأربعاء الماضي، وشُيعت الجنازة يوم الخميس من مسجد السيدة نفيسة، وانهارت ملك قورة أثناء وداع جدتها التي كانت تربطها بها علاقة قوية.

يذكر أن الفنانة ملك قورة جسدت ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك" شخصية فتاة والدتها الفنانة هيدى كرم والدها الفنان تامر هجرس وتبحث عن عريس، وتعيش قصة حب مع الفنان محمد أنور وذلك فى إطار كوميدي.

فيلم "جوازة توكسيك" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويجمع الفيلم بين ليلى علوى وبيومى فؤاد والمؤلف لؤى السيد والمخرج محمود كريم للمرة الثالثة على التوالى فى السينما بعدما قدموا فيلمى "ماما حامل" عام 2021 و"شوجر دادى" عام 2023.

ويسجل فيلم "جوازة توكسيك" التعاون الثانى بين ملك قورة وليلى علوى بعد مسلسل "شمس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان عام 2014 وشارك فى بطولته جميل راتب، سهر الصايغ، سميرة عبد العزيز، طارق الإبيارى، هانى عادل، سمير العصفورى، حنان يوسف وتأليف علاء حسن وإخراج خالد الحجر.

وشاركت ملك قورة فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، لبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.



الفنان محمد مرزبان



طاهر ابو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق



ملك قورة ووالدتها الفنانة عبير منير



ملك قورة ووالدها