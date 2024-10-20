شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الجمهور على حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ توافد الجمهور على حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، والذى يقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويبدأ بعد قليل ويحمل عددًا من المفاجآت.

ويقام غدًا حفل الليلة العمانية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتشارك المطربة ريهام عبد الحكيم في حفل الليلة العمانية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ32 وجمعت جلسة موسيقية بين الفنانة ريهام عبد الحكيم والموسيقار السيد خالد بن حمد البوسعيدي قبل بروفة الحفل على المسرح الكبير بمصاحبة المايسترو أمير عبد المجيد، كما تغنى كل من النجمة جنات ولطيفة خلال تلك الليلة.

ويقدم الفنان الكبير هانى شاكر يوم الثلاثاء على مسرح النافورة ويقدم باقة من أجمل أغانيه بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو مصطفي حلمى ويسبقه فاصل غنائي للفنانة حنين الشاطر والفنانة إيمان عبد الغني بباقة متنوعة ومتميزة من أغاني التراث العربي .

ويحتضن مسرح النافورة يوم الأربعاء حفلاً للنجم الكبير على الحجار بمصاحبة أوركسترا هاثور السيمفونى قيادة المايسترو أحمد فرج ويسبقه فاصلاً للموهبة الاماراتية الواعدة أحمد الهاشمي.

ويختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، فعاليات دورته الـ32 فى الثامنة والنصف مساء الخميس 24 أكتوبر علي مسرح النافورة حيث يقام حفل للفنانة مى فاروق بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى والذي تتغني فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

قبلها يقدم كل من الصوليستات "الفنان مصطفي داغر (الكمان)، الفنان إسلام القصبجى (العود)، الفنان السعودى على خفاجى (البيانو) والفنان يحيى مهدى (تشيللو) وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي.

على أن يسبقة عرضًا علي المسرح الخارجي لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يضم عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.



بدء توافد الجمهور على حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

الجمهور من حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

توافد الجمهور على حفل عمر خيرت