شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تدعم لبنان: فى أحضان العائلة نجد القوة للتغلب على الدمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت نانسى عجرم بلدها لبنان من خلال كلمات بسيطة شاركتها على صورة برفقة زوجها وبناتها على موقع "فيس بوك" قائلة: "في أحضان العائلة، نجد القوة للتغلب على الفوضى والدمار في هذه الأوقات الصعبة، لبنان حبنا لك لا يتزعزع"، وهو ما ينفى أيضًا شائعة طلاقها التي انتشرت مؤخرًا.



نانسي عجرم وزوجها وبناتها

يذكر أن الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وكانت نانسى عجرم، طرحت أكثر من أغنية جديدة وأحيت حفلات عديدة فى الوطن العربى وفى الولايات المتحدة الأمريكية، والأغانى هي "يا عيد"، احتفالاً والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وكليب أغنية نانسى عجرم الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وأغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.