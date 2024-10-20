هانى شاكر يجرى بروفة استعدادا لحفله فى مهرجان الموسيقى العربية

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الفنان الكبير هاني شاكر بروفته الموسيقية اليوم داخل إحدى قاعات دار الأوبرا المصرية قبل حفله ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ32 يوم الثلاثاء المقبل بقيادة المايسترو مصطفي حلمي

ومن المقرر أن يعتلى الفنان الكبير هانى شاكر مسرح النافورة ويقدم باقة من أجمل أغانيه بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو مصطفى حلمى ويسبقه فاصل غنائي للفنانة حنين الشاطر والفنانة إيمان عبد الغني بباقة متنوعة ومتميزة من أغاني التراث العربي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.



هاني شاكر يجرى بروفه بالأوبرا



هاني شاكر يجرى بروفه استعدادا لحفله في مهرجان الموسيقى العربية

المايسترو مصطفي حلمي



هاني شاكر من بروفه مهرجان الموسيقى العربية بصحبة المايسترو مصطفي حلمي

ويختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، فعاليات دورته الـ32 فى الثامنة والنصف مساء الخميس 24 أكتوبر علي مسرح النافورة حيث يقام حفل للفنانة مى فاروق بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى والذي تتغني فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

قبلها يقدم كل من الصوليستات "الفنان مصطفي داغر (الكمان)، الفنان إسلام القصبجى (العود)، الفنان السعودى على خفاجى (البيانو) والفنان يحيى مهدى (تشيللو) وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي.

على أن يسبقة عرض علي المسرح الخارجي لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يضم عددا من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.