شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة 21.. ندى موسى تترك منزلها بعد اكتشاف خيانة زوجها لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، الذى يعرض على قناة dmc، من إخراج شيرين عادل، أحداثًا مختلفة، حيث قررت ندى موسى ترك منزلها بعدما اكتشفت خيانة زوجها مصطفى – أحمد عنانى، حيث كانت تأكل مع ابنتها ديجا في أحد المطاعم، لتجد زوجها يجلس مع إحدى السيدات والتي شاهدته معها من قبل في النادى.

وجلست ندى موسى مع والدتها تتيا زوزو حتى تحكى لها عن ما بدر من زوجها مصطفىن ولكن الأخيرة نهرتها وأكدت لها أن اختيارها للزواج من مصطفى كان ازمة كبيرة في حياتها، ونظرها على المستقبل والأموال والحياة الغنية جعلتها لا تنظر إلى حياها وحياة عائلتها.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.