شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع الأخير لمهرجان الموسيقى.. عمر خيرت وهاني شاكر والحجار ولطيفة وجنات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

نجاح كبير حققه مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32 التي تقام على حشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا، ويشهد هذا الأسبوع باقة كبيرة من الحفلات لكبار النجوم والشباب أيضًا الذى لا يخلو من مهرجان إلا بوجودهم وترك بصماتهم الكبيرة خلاله.

اليوم على خشبة مسرح النافورة، يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت أشهر مقطوعاته التي تعد من العلامات البارزة في الموسيقي، ومنها "العاصفة، خلى بالك من عقلك، وجه القمر، حبيبة، هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زي الهوا، الداعية، الخواجة عبد القادر، خايف من بكرة ليه، الربيع، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، البخيل وانا، 100 سنه سينما، قضية عم أحمد، فيها حاجة حلوة، وغيرها من المقطوعات المتميزة.

وغدًا حفل الليلة العمانية يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتشارك المطربة ريهام عبد الحكيم في حفل الليلة العمانية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ32 وجمعت جلسة موسيقية بين الفنانة ريهام عبد الحكيم والموسيقار السيد خالد بن حمد البوسعيدي قبل بروفة اليوم التى تجرى على المسرح الكبير بمصاحبة المايسترو أمير عبد المجيد، كما تغنى كل من النجمة جنات ولطيفة خلال تلك الليلة.

ويقدم الفنان الكبير هانى شاكر يوم الثلاثاء على مسرح النافورة ويقدم باقة من أجمل أغانيه بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو مصطفي حلمى ويسبقه فاصل غنائي للفنانة حنين الشاطر والفنانة إيمان عبد الغني بباقة متنوعة ومتميزة من أغاني التراث العربي.

ويحتضن مسرح النافورة يوم الأربعاء حفلاً للنجم الكبير على الحجار بمصاحبة أوركسترا هاثور السيمفونى قيادة المايسترو أحمد فرج ويسبقه فاصلاً للموهبة الاماراتية الواعدة أحمد الهاشمي.

ويختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، فعاليات دورته الـ32 فى الثامنة والنصف مساء الخميس 24 أكتوبر علي مسرح النافورة حيث يقام حفل للفنانة مى فاروق بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى والذي تتغني فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

قبلها يقدم كل من الصوليستات "الفنان مصطفي داغر (الكمان)، الفنان إسلام القصبجى (العود)، الفنان السعودى على خفاجى (البيانو) والفنان يحيى مهدى (تشيللو) وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي.

على أن يسبقة عرض علي المسرح الخارجي لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يضم عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.