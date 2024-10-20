أول ظهور لحفيدة أصالة بصورة عائلية.. أربع أجيال يجمعهم الحب

أصالة مغرمة بحفيدتها

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - اعتادتابنه الفنانة أصالة نصري نشر لقطات خاصة بطفلتها الرضيعة جيهان فبعد مشاركتها عبر حسابها الخاص ‏بإنستغرام فيديو وهي تحمل ابنتها أثناء ممارستها الرياضة جاءت هذه المرة عن طريق صورة شاركتها وهي تظهر ملامح ‏الحفيدة عن قرب.‏ظهرتفي الصورة التي شاركتها لجمهورها عبر حسابها الخاص بـ "إنستغرام" وهي تحمل ابنتها الرضيعة في حين ‏تظهر والدتها أصالة وهي تحتضن الحفيدة في حالة من الغرام والحب وظهور الجدة هي إيضًا في حالة من السعادة.‏وجاء تعليق شام الذهبي على الصورة كالتالي: " أربع أجيال يجمعهم الحب".‏

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استقبال الحفيدة

استقبلت شام الذهبي وزوجها أحمد هلال ابنتهما الأولى "جيهان" في ديسمبر من العام الماضي، واحتفلت أصالة وقتها مع ‏جمهورها بهذا الخبر بمنشور عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "الحمد لله الذي وَهبني حفيدتي الأولى "جيهان أحمد هلال"، ابنة ‏روحي ووطني ودُنياي وفخري".‏وتابعت في رسالتها: "أدعو لها أن يحفظها الله ربِّي، ويُنبتها نباتاً حسناً، وأن يملأ قلبها حباً، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد ‏العالمين".‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».