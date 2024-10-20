لماذا تجنب الملك تشارلز والملكة كاميلا الخروج في اليوم الثاني من جولتهما بأستراليا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - منذ يومين؛ تحديداً 18 أكتوبر 2024، وصل الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى سيدني؛ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع فيها، قبل التوجُّه إلى كانبيرا، المدينة الأخرى التي يزورانها في جولتهما الملكية بأستراليا، التي تستغرق 6 أيام.

وتم استقبال الزوجين الملكيين بحرارة عند وصولهما، وشاركا في عدد من الأحداث في اليوم الأول، وتم الترحيب بهما بصور ملكية عُرضت على دار أوبرا سيدني الشهيرة.

زيارة الملك تشارلز إلى أستراليا

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وفي اليوم الثاني من جولتهما الملكية بأستراليا، قرر الملك تشارلز، 75 عاماً، والملكة كاميلا، 77 عاماً، عدم القيام بأيّة ارتباطات عامة، واتخذا نهجاً أكثر هدوءاً، واختارا البقاء بعيداً عن أعين الجمهور، وذلك من أجل التكيُّف مع فارق التوقيت، وإعادة شحن طاقتهما قبل جدول أعمالهما المزدحم.

ستكون هذه الزيارة إلى أستراليا أهم جولة خارجية للملك منذ تشخيص إصابته بالسرطان، وأول زيارة له إلى أستراليا كحاكم للدولة، في حين أن اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في ساموا، هو الأول الذي سيحضره الملك كرئيس للكومنولث.

وقيل إن الملك أوقف علاج السرطان مؤقتاً خلال الرحلة الطويلة، لكنه سيستأنف العلاج بمجرد عودته إلى المملكة المتحدة.

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وخلال الجولة الملكية، سيلتقي الملك والملكة بالسكان المحليين، ويتناولان بعض المنتجات المحلية في حفل شواء، غرب سيدني.

كما سيتم الترحيب بهما رسمياً من قِبل السيد ألبانيز في كانبيرا، ويجتمعان مع اثنين من الأساتذة الأستراليين المشهورين بأبحاثهم المحورية حول سرطان الجلد الميلانيني، كما سيزوران الأسطول البحري الأسترالي في ميناء سيدني.

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أهمية رحلة الملك تشارلز لأستراليا

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تكمن أهمية رحلة الملك تشارلز لـ أستراليا؛ كونها الزيارة الأولى له منذ أن أصبح ملكاً وأول رئيس وزراء للكومنولث. وقد كانت المرة الأخيرة التي زار فيها الملك أستراليا، تعود لعام 2018؛ حيث قام بالزيارة مع زوجته الملكة كاميلا- دوقة كورنوال آنذاك- لافتتاح دورة ألعاب الكومنولث.

زيارات الملك تشارلز إلى أستراليا

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1966: كان الملك حينها لايزال طالباً في المدرسة وكان يبلغ من العمر 17 عاماً، وكانت زيارته الأولى لأستراليا قاصداً الشواطئ الأسترالية.

1967: مثَّل الملك تشارلز والدته الملكة الراحلة إليزابيث في حفل تأبين رئيس الوزراء هارولد هولت، الذي غرق في فيكتوريا في أثناء توليه منصبه.

1970: برفقة والدته ووالده الراحلين- الملكة إليزابيث والأمير فيليب- بالإضافة لشقيقته الأميرة آن، زار الملك تشارلز أستراليا للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لاكتشاف الكابتن جيمس كوك لأستراليا في عام 1770 للمطالبة بها للإمبراطورية البريطانية.

1978: قام الملك تشارلز بزيارة قصيرة في مايو 1978 لحضور جنازة رئيس الوزراء السابق السير روبرت مينزيس، المفضل لدى الملكة.

1981: زار الملك تشارلز أستراليا بعد فترة وجيزة من إعلان خطوبته على الليدي ديانا سبنسر وقبل زفافه في يوليو.

1983: طار الملك تشارلز والأميرة ديانا وابنهما الصغير الأمير ويليام إلى أليس سبرينجز؛ لبدء جولة موسّعة لمدة أسبوعين.

1988: عاد تشارلز وديانا لزيارة أستراليا للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لاستيطان البيض عام 1788.

1994: زار الملك تشارلز أستراليا بمفرده، خلال احتفالات يوم أستراليا.

2012: مع زوجته الملكة كاميلا، وبمناسبة اليوبيل الألماسي للملكة إليزابيث الراحلة، سافر الملك تشارلز إلى أستراليا في نوفمبر 2012 بوصف ذلك جزءاً من زيارة موسّعة إلى بابوا غينيا الجديدة وأستراليا ونيوزيلندا.

2015: زار الملك تشارلز وكاميلا أديلايد وكانبيرا وسيدني وألباني وبيرث.

2018: زار الزوجان الملكيان سيدني، ثم غولد كوست؛ لافتتاح دورة ألعاب الكومنولث.



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