شاهد هافال حمدي ولوتس مسعود يعلنان زفافهما بصور وتعليقات رومانسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - أعلن الممثل هافال حمدي ابن الفنان الراحل طلحت حمدي والفنانة والكاتبة لوتس مسعود ابنة الفنان غسان مسعود، زواجهما عبر نشر صورتين لهما من جلسة التصوير الخاصة بحفل زفافهما عبر حسابيهما على إنستغرام، قاما بإرفاقها بتعليقات رومانسية وتبادلا عهود الزواج على تجدد حبهما بمرور الأيام.

لوتس مسعود لهافال حمدي: معاً نحوَ حياةٍ جديدة

تم أمس السبت 19 أكتوبر حفل زفاف الفنان هافال حمدي والفنانة والكاتبة لوتس مسعود التي علقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام وشاركتها مع هافال عبر حسابه على إنستغرام، من جلسة التصوير الخاصة بحفل زفافها والفنان هافال حمدي وهو يقبّلها على جبينها بتوجيهها كلمات للمستقبل الذي سيجمعهما مطلقة وعداً لحياة جميلة مشتركة سوياً وقالت: "معاً نحوَ حياةٍ جديدة ، لحظاتٍ ، ضحكاتٍ تحدياتٍ و تحولاتٍ جديدة... معاً..أنا و أنت.. معاً...

وبارك العديد من الفنانين زواج لوتس وهافال وعلقوا على الصورة متمنيين لهما حياة سعيدة. فكتبت الفنانة شكران مرتجى "ألف مبروك"، فيما كتبت الفنانة سوزان نجم الدين "ألف مبروك للغاليين"، والفنانة لين غرة "مبروك".

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هافال حمدي للوتس مسعود: أنتِ كل يومي وكل أيامي القادمة

أما الصورة التي نشرها الفنان هافال حمدي على حسابه على إنستغرام وشاركها مع لوتس مسعود على حسابها على إنستغرام من جلسة تصوير حفل زفافهما، فكانت لقطة مأخوذة في الشارع وسط المباني، حيث كان العروسان يقفان قرب سيارة الزفاف البيضاء اللون المزينة بالورود، وهما يتبادلان نظرات الحب بينما كانت طرحة العروس تطير في الهواء في لقطة رومانسية للعروسين. وعلق هافال حمدي على الصورة بمشاعر الحب لزوجته لوتس مسعود قائلاً لها" أنتِ كل يومي وكل أيامي القادمة".

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نقابة الفنانين في سوريا تهنىء العروسين

من جهتها، باركت نقابة الفنانين في سوريا زواج العروسين هافال حمدي ولوتس مسعود ووجهت لهما عبارات التهنئة على الصورة التي نشرتها لهما على صفحتها على الفيسبوك. وجاء التعليق كالتالي:"مباركة قلبية للزميل الفنان هافال حمدي والكاتبة لوتس مسعود زفافهما الميمون ألف مبروك".





هافال حمدي يضع نفس تعليق فيديو الخطوبة على صورة الزفاف



التعليق الذي وضعه هافال حمدي على صورة زفافه من لوتس مسعود " أنتِ كل يومي وكل أيامي القادمة"، كان قد كتبه نفسه على فيديو خطوبته من لوتس حيث تم حفل خطوبتهما في ديسمبر من العام 2020. وعاد هافال حمدي وكتب التعليق نفسه على صورة زواجهما للتأكيد على وعده لها أنها ستكون كل يومه وكل أيامه القادمة. وشارك حينها هافال حمدي من قاعة الاحتفال مقطع فيديو الخطوبة الذي يجمعه مع لوتس مسعود، على وقع أنغام أغنية "أنا لها" للفنان حسين الجسمي.

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نبذة عن العروسين هافال حمدي ولوتس مسعود

يشار إلى أن الفنان هافال حمدي هو ابن الفنان السوري الراحل طلحت حمدي. وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية في سورية. شارك في العديد من المسلسلات منها " ولاد بديعة، حارس القدس، على قيد الحب، الكندوش، يلي الهوى رماك، تمر حنة، وثيقة شرف، حمام القيشاني، لوين، صدى".

بينما لوتس مسعود هي كاتبة سورية وابنة النجم السوري غسان مسعود من مواليد دمشق عام 1994. درست الحقوق في جامعة دمشق لمدة ثلاثة أشهر فقط، ثم انتقلت إلى بيروت وحصلت منها على إجازة في الصحافة التلفزيونية. عملت بالمسرح ومن أعمالها (كأنو مسرح) و(هوى غربي).



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