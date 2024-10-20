هيفاء وهبي تتلقى عرضاً للمشاركة في موسم دراما رمضان 2025

تعيش الفنانة هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية على مستوى السينما والتلفزيون، إذ تنوي العودة إلى الدراما المصرية مُجدداً بعد سنوات طويلة من الغياب، منذ مسلسل "لعنة كارما" الذي عُرض في رمضان لعام 2018، وحقق نجاحاً كبيراً آنذاك.

جوهرة: اسم مسلسل هيفاء وهبي الجديد

علمت "سيدتي" أن هيفاء وهبي، تلقت عرضاً مؤخراً من قِبَل إحدى شركات الإنتاج في مصر، للعودة إلى دراما رمضان، من خلال مسلسل اجتماعي جديد يحمل اسماً مبدئياً؛ "جوهرة"، ينتمي إلى الدراما الاجتماعية والذي يحمل جرعة من الإثارة والتشويق، إلا أنها لازالت تدرس العرض حالياً من الناحية الفنية والمادية، ومن المُقرر الاستقرار على موقفها النهائي خلال الأيام القليلة المُقبلة.

كما ستدخل الشركة بعدها مفاوضات مع المخرج مرقس عادل، لتولي مهمة إخراج المشروع حال تنفيذه، لاسيما وأنه سبق وتعاون مع هيفاء وهبي، في فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة" وتجمعهما "كيمياء فنية" كبيرة، الأمر الذي سيسهل تواجدهما في مشروع درامي واحد.

هيفاء وهبي تترقب طرح فيلم "ولاد المحظوظة"

وفي سياقٍ آخر، تترقب الفنانة هيفاء وهبي عرض فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة" في دور العرض خلال موسم أفلام رأس السنة، حيث تُجسد خلال الأحداث شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف، والفيلم يُشارك في بطولته بجانب هيفاء كلّ من بيومي فؤاد، محمودالليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

تفاصيل آخر مسلسل لـ هيفاء وهبي في رمضان

يُذكر أنّ آخر مشاركة لـ هيفاء وهبي في دراما رمضان، كانت من خلال مسلسل "لعنة كارما" الذي عُرض في 2018، وشاركها البطولة كلّ من نبيل عيسى، شيرين، زكي فطين عبد الوهاب، سامح الصريطي، محمد سليمان، باسل الزارو، نورين كريم، والعمل تأليف عبير سليمان، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج خيرى بشارة.

تدور الأحداث حول شخصية كارما وهي سيدة أعمال تحترف النصب والاحتيال حيث توقع ضحاياها وتصطادهم بجمالها وأنوثتها، وتقوم بالاحتيال عليهم، ولكنها تقع في غرام واحد من ضحاياها والتي كانت تسعى للاحتيال عليه قبل أن تشعر بالعاطفة تجاهه، وتحاول الهرب منه والنصب على أشخاص آخرين حتى تلتقي به مرة أخرى، فتقرر التوقف عن مرادها.

قد يهمك أيضــــاً:

رانيا يوسف تردّ على اتّهامها بتقليد هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تعلن حذف أغانيها بواسطة "روتانا"