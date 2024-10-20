مادلين طبر: "جمهور الزمالك مخلص جدًا ومش خايفة من مواجهة الأهلي في نهائي السوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت النجمة اللبنانية مادلين طبر عن انتمائها الكروي وتوقعاتها لمباريات كأس السوبر المصري في الإمارات.

وتحدثت مادلين في تصريحات تلفزيونية على فضائية "ON Time Sports"، قائلة: "أنا مش عايزة أخسر شعبيتي عند الناس التي تنتهي للأهلي، لكن معظم اللبنانيين زمالكاوية متعرفش ليه، معظم السعوديين أهلاوية حاجة متفهمش ليه، هي بتحصل كده دول بحالها بتبقى عندها انتماء لفريق ما".

وأضاف أنها وصلت إلى مصر مع والدها في نهاية الثمانينات بعد إصابته بالمرض "الخبيث" وكانت تسكن في الزمالك، مرادفة: "والدي كان بيعاني معاناة شديدة وكنت ساكنة في الزمالك وكل الناس اللي حواليا اللي كانوا دعمني زمالكاوية حبيبي الفنان سامي العدل، المنتج إسماعيل كتكت".

وأكملت: "حصلت على العضوية الفخرية لنادي الزمالك وأخدت والدي وبقينا نروح الزمالك، جمهور الزمالك مخلص جدًا لفريقه وأنا مخلصة جدا".

وعن مشاركة الزمالك في السوبر المصري: "مش خايفة من لقاء الأهلي النهائي وهنكسب 1 أو 2، وأنا بحب اللعبة الحلوة".

تأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، عقب الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر، بين الزمالك والفائز من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

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