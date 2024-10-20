ميمي جمال تشارك في موسم دراما رمضان بمسلسل "العتاولة 2" و"كامل العدد 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تشارك الفنانة ميمي جمال، في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "العتاولة 2" ومسلسل "كامل العدد 3"، ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت ميمي جمال في مداخلة هاتفية مع برنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة صدى البلد، والذي تقدمه الإعلامية دينا رامز وآية شعيب، أنها تعمل حاليًا على تجهيز الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، حيث أكدت أن العمل يشهد تحضيرات خاصة لضمان تقديم محتوى متميز للجمهور.

كما كشفت الفنانة ميمي جمال عن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، وذلك بعد نجاح الموسم الأول من العمل.

يذكر أن، آخر أعمال ميمي جمال كان مسلسل "كامل العدد 2" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي 2024، وخاض بطولته شريف سلامة ودينا الشربيني وكوكبة أخرى من النجوم.

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