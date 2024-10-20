رانيا فريد شوقي عن تسلق كلب قمة الهرم: "يضع سره في أضعف خلقه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ كلب تسلق الهرم.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها بموقع "انستجرام": "يضع سره في أضعف خلقه اللي للأسف في ناس في بلدنا المفروض أنهم بني آدمين بيعذبوه وشايفين أنه روح مالهاش لازمة أهو الروح ده ربنا حب يوريك يقدر يعمل إيه سبحان الله".

وأضافت: "يعني الكلب البلدي الضعيف ده عمل دعاية للسياحة في مصر ومعملهاش بني آدم وهو مش فاهم حاجة عكس بعض البشر اللي بيجتهدوا عشان يدمروا مصر بذمتكم أنهي أوفى؟!".

وأكملت: "إنسان يا إنسان ما أجهلك.. ما أتفهك في الكون وما أضألك... شمس وقمر وسدوم وملايين نجوم.. وفاكرها يا موهوم مخلوقة لك".

يذكر أن، آخر أعمال رانيا فريد شوقي مسرحية "مش روميو وجولييت" التي عرضت في 2024. كما شاركت في الجزء الثالث من مسلسل المداح مع النجم حمادة هلال والذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2023.

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