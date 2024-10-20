بإطلالة كلاسيك.. هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت هدى الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كلاسيك مميزة ارتدت خلالها ملابس باللون البرتقالي.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "قمر أوي، ماشاء الله، روح روحي، الشيف وديدة، روح قلبي ربنا يحفظك، عسل يا هدى".

ويعرض للفنانة هدى المفتي مسلسل "مطعم الحبايب" من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد، وبطولة أحمد مالك، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري، وآخرين.

View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/DBWLREpN7mF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اقرأ أيضا:

نادين نجيم عن حلقتها مع "صاحبة السعادة": "اتصورت من شهر وبحب فقرة الأكل المصري"

إيرادات السبت.. "إكس مراتي" يحافظ على الصدارة و"عاشق" في المركز الثاني

فيلم "196 متر" لـ شكيب بن دياب ينافس في مهرجان الجونة السينمائي

فيدرا تعلق على واقعة تعذيب الكلاب بكلية الطب البيطري: "عيب وحرام"

نشوى مصطفى تكشف أحد أسباب أزمتها الصحية الأخيرة