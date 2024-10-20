أحلام تعتذر من شيرين وتريد قراءة القرآن عليها

تقدّمت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي بالاعتذار إلى زميلتها المصرية شيرين عبد الوهاب، لأنها لم تهنّئها بعيد ميلادها الذي احتفلت به قبل أيام قليلة.

وقالت الفنانة الخليجية في تدوينة عبر حسابها الرسمي في موقع "إكس": "كل عام وإنتي قلبي، آسفة ما انتبهت لعيد ميلاد حبيبتنا وأختنا الغالية أوي، وأنا جايه مصر قريب وضروري أشوفك وأرجع أقرى عليك ياسين (سورة من القرآن الكريم)، يا رب يحميك ويسعدك، ونشوفك دائماً نجمة، نفخر بها شيرين عبد الوهاب".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد نشرت فيديو من خلال موقع التغريدات رصد عدداً من زملائها الفنانين وهم يهنّئونها بعيد ميلادها الرابع والأربعين، معلقةً برسالة وجّهتها إليهم وجاء فيها: "أحلى عيد ميلاد ليا بجد، شكراً لكل النجوم اللي فرّحوني بتهنئة بعيد ميلادي، شكراً ليكم من القلب ربنا ميحرمنيش منكم يا رب".

وأضافت في رسالة لاحقة: "عايزة أشكر كل الناس اللي عايدتني اللي هما عائلتي الكبيرة اللي عايدتني بمناسبة عيد ميلادي وأثّروا فيا جداً جداً السنة دي، معايدة المطربة سميرة سعيد النجمة الكبيرة الديفا صديقتي الغالية، ومها صاحبتي مش هنسى أبداً جمال الفويس بتاعكم وجمال المعايدة بتاعتكم".

وأردفت شيرين بالقول: "شكراً ربنا يخلّيكم ليا حبايب قلبي بخاف عليكم أكتر من أي حاجة، أستاذ بهاء الدين محمد وأستاذ وائل جسار وأستاذة لميس الحديدي وويجز حبيبي؛ بهاء حبيب قلبي ووائل جسار نجم كبير جداً جداً وعزيز على قلبي وأخويا وبقولّه ربنا يكون في عونكم وتشوفوا لبنان كلها خضرة ومتعمّرة، ونرجع تاني ضيوفكم زي ما كنا بنروح وبتشيلونا من على الأرض شيل... يا رب يكون مع لبنان يا رب".

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