وفاء عامر تطلق مشروعاً خيرياً للأرامل والمطلقات

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أنا وهو وهي" ، كشفت الفنانة وفاء عامر عن مشروع جديد بدأت التحضير له لتشغيل الأرامل والمطلقات.قالت وفاء: "أنا مبحبش أقعد دقيقة من غير شغل ولو ده حصل بنهار.. والحاجة الوحيدة اللي بتخليني أنسى إني مش بشتغل إن يكون عندي شخصية مهمة مسيطرة على كل مشاعري وأحاسيس".

تابعت: "هعمل مشروع طبخ من البيت، لن أتوقف، وهشغل فيه الأرامل والمطلقات، هعمل المشروع مش هيشتغل فيه حد قادر، دي وظيفتي، مش إني أفن بس، انا أفن إزاي نخرج من أزمة، أنا ما بحبش اللي قاعدين".

يُذكر أن وفاء عامر شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال عملين، أحدهما كان مسلسل "حق عرب"، بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أما العمل الثاني فكان مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، وليد فواز، عايدة رياض، تارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم: آيتن عامر، محمود البزاوي، طارق النهري، وغيرهم من النجوم.

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