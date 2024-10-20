حنان مطاوع تشوّق جمهورها لمسلسلها الجديد

القاهره - الخليج 365
نشرت الفنانة حنان مطاوع على حسابها الخاص على "إنستغرام" صورًا من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "حياة أو موت"، تظهر فيها بمنطقة الأباجية الشعبية بالقاهرة.
وشوّقت حنان مطاوع جمهورها للمسلسل، حيث كتبت معلقة على الصور قائلة: "التصوير في مكان في مصر المحروسة اسمه الأباجية حيث الناس الجميلة جدًا، والأماكن اللي مالهاش مثيل.. جمالك يا بلدي".
يُذكر أن حنان مطاوع بدأت منذ أسابيع تصوير مسلسل "حياة أو موت"، والمكون من 15 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج هاني حمدي.
من ناحية أخرى، تخوض حنان مطاوع سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل بعنوان "دهب"، من تأليف أحمد عاصم، إخراج أسامة عرابي، ومن المقرر ان تبدأ تصويره عقب الانتهاء من تصوير "حياة أو موت".
وكانت الفنانة حنان مطاوع قد شاركت مؤخرًا في مسلسل "جولة أخيرة" مع الفنان أحمد السقا، حيث جسدت شخصية زوجته التي انفصل عنها في مرحلة من حياته بالرغم من الحب الذي جمعهما، وذلك بعد توقفه عن ممارسة رياضة MMA.
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