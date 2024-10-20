نيقولا معوض يشارك ياسمين صبري في "ضل حيطة" رمضان 2025

بدأت ياسمين صبري الأسبوع الماضي تصوير مسلسلها الجديد ضل حيطة الذي تنافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2025، وعلمنا أن نيقولا معوض يشارك ياسمين بطولة المسلسل، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

عائلة ياسمين صبري في العمل

وتدور أحداث ضل حيطة في إطار اجتماعي تشويقي، تظهر خلاله ياسمين بشخصية ربة منزل تمر بالعديد من التحولات وتعاني من أزمات عديدة في حياتها، وتتكون عائلة ياسمين من أحمد فؤاد سليم الذي يلعب دور والدها وسلوى عثمان التي تظهر بشخصية والدتها، فيما يلعب عابد عناني دور شقيقها، وتقدم غفران محمد شخصية شقيقة ياسمين ضمن الأحداث.

أبطال ضل حيطة

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة ياسمين صبري، ثراء جبيل، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وغفران محمد.

فيلم الأرض السودا لـ ياسمين صبرىخدمات بث الأفلام على الإنترنت

من ناحية أخرى، تواصل ياسمين تصوير فيلمها الجديد الأرض السودا مع كريم عبدالعزيز، ويشارك فى بطولته إياد نصار، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

نيقولا معوض فى الحشاشين

وشارك نيقولا معوض فى مسلسل الحشاشين، الذى عُرض فى رمضان الماضى 2024، وجسد من خلاله شخصية عُمَر الخيّام، وتناول المسلسل قصة حسن الصباح، زعيم طائفة الحشاشين المتطرفة، ويقدم دوره كريم عبدالعزيز، وتدور الأحداث في إطار أكشن تشويقي تاريخي، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، سامي الشيخ، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، ونور إيهاب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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