محمد رمضان يشوّق جمهوره بعمل مع محمد منير

نشر الفنان محمد رمضان، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة جديدة له جمعته مع الفنان الكبير محمد منير؛ شوّق بها جمهورها وجمهور الكينغ لعمل فني جديد يجمعهما قريباً، وهو ما أثار موجة من التوقعات بين متابعيه.

وكتب رمضان تعليقًا على الصورة التي نشرها قال فيه: "ترقبوا.. الثقة بالله النجاح"، وهي الجملة التي زادت من حدة التكهنات حول مشروع فني جديد قد يجمع النجمين، ويأتي هذا التعاون ليجمع بين جيلين من الفنانين الذين يمتلكون جماهيرية كبيرة وشعبية واسعة.

وسرعان ما انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دفعت الجماهير للتساؤل: هل سيجتمع محمد رمضان ومحمد منير في عمل درامي قادم؟ أم أننا على موعد مع أغنية تجمع بين صوت منير الفريد وأسلوب رمضان المميز؟ حيث اكتفى رمضان بتشويق جمهوره من غير ذكر أيّة تفاصيل إضافية حول طبيعة المشروع، بينما ربط بعض جمهوره بين إعلانه عن بدء تصوير فيلمه الجديد "أسد إسود" وبين الصورة، حيث تكهنوا بأن منير قد يكون صاحب أغاني الفيلم.

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