شاهد جيسي عبدو تحتفل بذكرى ميلاد والدها الراحل بصورة عائلية وعبارات مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 05:59 مساءً - بمناسبة ذكرى ميلاده، توجهت الفنانة جيسي عبدو بمعايدة والدها الراحل جورج عبدو بعبارات مؤثرة. وكانت جيسي عبدو اختارت أيضاً صورة عائلية جميلة التقطت من أحد المطاعم، جمعتها بوالديها وشقيقها من أحد الاحتفالات بيوم ميلاد والدها. وتحلقت كل من جيسي ووالدتها وشقيقها حول والدها في الصورة وهم يقطعون قالب حلوى يوم ميلاده وسط أجواء مبهجة وسعيدة خيّمت على الصورة.

جيسي عبدو لوالدها: شتقنالك كتير وشتقنا لروحك المرحة والطيبة

وكتبت جيسي عبدو تعليقاً مؤثراً على الصورة أظهر مدى اشتياقها لوالدها الراحل ولروحه الطيبة والمرحة. وقالت جيسي عبدو في رسالتها التي وجهتها له:"عيدك وين ما انت يا بيّي احلى وفي سلام اكتر من مطرح ما نحنا هون .. بس شتقنالك كتير وشتقنا لروحك المرحة والطيبة يلي كل شي كان بيهون يلي شو ما كان صاير بالدني بالنسبة لإلك تكون بالف خير .. ابو جريج شتقتلك كتير يا روحي انت ". فور ذلك، انهالت التعليقات من متابعي جيسي عبدو ومن زملائها الفنانين موجهين لها التعازي. فكتبت الفنانة دانا مارديني " الله يرحمو و يصبّركن ع فراقو". فيما كتبت الفنانة سارة أبي كنعان " نفسو بالسما"، وكتبت مقدمة البرامج والممثلة إيميه صياح " الله يرحمه".

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وفاة والد جيسي عبدو جراء حادثة أليمة



وكانت الفنانة جيسي عبدو فقدت والدها في مايو من العام 2020 إثر حادثة أليمة جراء حريق كبير شبّ في منزلهم إثر انفجار قارورة الغاز. ما أدى إلى وفاة والدها على الفور حيث لم يتم التمكن من إنقاذه. وكانت جيسي عبدو متواجدة حينها في دبي لتصوير مسلسلها "بعد حين". في البداية لم يتم إطلاعها بوفاة والدها على الفور إنما تم إخبارها أولاً أن حريقاً شبّ في الشقة. ولكن مع تداول الخبر بكثرة على السوشيال ميديا، عاد شقيقها واتصل بها وأعلمها بالخبر المؤسف أن والدهما قد توفي. وكانت فاجعة وصدمة كبيرة عليها. وقد علقت حينها على وفاته على حسابها على إنستغرام قائلة:" كارثة كسرتلى ظهرى وحرقتلى قلبى وأخدتلى روحى وفرحة حياتى، ليه يا بيى لى ما نطرتنى يومين؟ اااااخ بكيررررر يا بيى بكير.. كتير يا أبو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدى كمّل حياتى بلاك! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما أنت".

رسالة جيسي عبدو لوالدها في يوم الأب

وفي 20 يونيو من العام نفسه 2020 وبمناسبة يوم الأب، وفي أول ذكرى احتفال بيوم الأب وبعد شهر من وفاة والدها نشرت جيسي عبدو حينها على حسابها على إنستغرام صورة لوالدها وأرفقتها بتعليق مؤثر كشفت من خلاله أن قلبها محروق بسبب وفاته ووجهت له رسالة أنه يصعب عليها إكمال الحياة من دون ضحكته وتفاؤله قائلة له:

"هيدا أول عيد الأب بيمرق بلاك .. أكتر شي بخوفني بحياتي صار هو انك تتركني وتروح ، قلبي محروق كتير وموجوعة ومكسورة وضايعة بلاك وما بعرف كيف بدي كملها لهالحياة بلا ضحكتك وهضامتك ونصايحك وتفاؤلك وتدقلّي عتلفوني ٤٠ مرّة بالنهار !!! يا ابو جريج كتير بشعة الدني بدونك ومش حابتها أبداً !!!! شتقتلك كتير يا بيي يا عيوني انت انشالله تكون روحك مرتاحة ومبسوطة مطرح ما هيي هلق".

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