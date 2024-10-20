شكرا لقرائتكم خبر عن زين مالك يغير جدول حفلاته بعد موت ليام باين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المغنى الشاب زين مالك أنه سيعيد جدولة جولته بعد وفاة زميله السابق في فرقة One Direction ليام باين "المفجعة"، توفي باين الأسبوع الماضى بعد سقوطه من شرفة غرفته في الطابق الثالث في بوينس آيرس، الأرجنتين.

كان من المقرر أن يؤدي مالك حفلا في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء القادم قبل الإعلان عن تغيير جدول الحفلات، وكان من المقرر أيضًا أن يغنى مالك البالغ من العمر 31 عامًا عروضًا في المملكة المتحدة في إدنبرة ولندن وولفرهامبتون وليدز ونيوكاسل ومانشستر طوال الشهرين الأخيرين من هذا العام، ولكن كشف متحدث باسم مالك لوكالة الأنباء PA إن هذه التواريخ لم تتغير.

كتب مالك، الذي ترك الفرقة في عام 2015 قبل أن يتوقفوا في العام التالي، على X يوم السبت: "نظرًا للخسارة المؤلمة التي عشتها هذا الأسبوع، فقد اتخذت قرارًا بتأجيل الجزء الأمريكي من جولة Stairway to the Sky، وتم إعادة جدولة التواريخ لشهر يناير وسأنشرها بمجرد تحديد كل شيء في الأيام القليلة القادمة، وستظل تذاكركم صالحة للتواريخ الجديدة، أحبكم جميعًا وأشكركم على تفهمكم."



زين مالك وليام باين

وفى نفس السياق واصل المغنى الشاب الراحل ليام باين مسيرته الفردية، بعد النجاح الهائل الذي حققه مع فرقة One Direction، ومع إعلان الفرقة إنفصالها في عام 2016، بعد عام من مغادرة زين مالك لها .

بدأ العديد من الأعضاء مسيرتهم الفردية، حيث أصدر مالك أغنية Pillow Talk وأصدر نيل هوران أغنية Slow Hands.

ووقع باين عقد تسجيل منفرد مع شركة Republic Records في أكتوبر 2016، وفي العام التالي أصدر أغنية Strip That Down، من تأليف المغنى العالمى إيد شيران.

التي وصلت إلى المرتبة الثالثة في قوائم المملكة المتحدة الرسمية والمرتبة العاشرة في قائمة Billboard Hot 100 الأمريكية، وتم ترشيحها لجوائز BRIT لأفضل أغنية فردية وأفضل فيديو لفنان.

وذلك بعدما كشف مراسل Sky دانييل هنري بعض التفاصيل المحيطة بوفاة المغنى الشاب ليام باين مغني فرقة One Direction السابق الليلة الماضية، حيث أكد قائلا:" التصريحات التي حصلنا عليها من الشرطة وخدمة الإسعاف تعطينا المزيد من التفاصيل حول ما حدث، حيث كشف بيان الإسعاف، التي ردت على المكالمة، إنهم وصلوا إلى هناك في غضون ست دقائق من تلقي المكالمة، ووجدوا شخصًا ملقى فى الفناء الداخلي في كاسا سور، وهو الفندق الذي كان يقيم فيه باين".

وتابع هنري مؤكدا:" ووجدوا أن الإصابات التي تعرض لها باين نتيجة سقوطه كانت قاتلة، ولم تكن هناك إمكانية لإنعاشه، كما أشارت الإسعاف إلى أن هناك تقارير من أشخاص سمعوا دويًا عاليًا في الفناء قبل وقت قصير من اكتشاف جثة".