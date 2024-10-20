شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يجرى بروفة بالأوبرا بصحبة المايسترو أحمد فرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى النجم علي الحجار بروفة تجهيزًا لحفلته يوم الأربعاء المقبل بدار الأوبرا المصرية بصحبة المايسترو أحمد فرج، وهي الحفلة التى يحتضنها مسرح النافورة يوم الأربعاء المقبل يوم 23 أكتوبر بمصاحبة أوركسترا هاثور السيمفونى على أن يسبقه فاصل للموهبة الإماراتية الواعدة أحمد الهاشمي.



على الحجار

تتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات 76 مطربا ومطربة هم، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر،

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، ، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.



بروفة على الحجار