شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور لـ"الخليج 365" حول عُزلة الناس: مركز في شغلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الإعلامي شريف مدكور التريندات مؤخرًا وذلك بعدما كشف خلال بوست عبر حسابه على موقع فيس بوك عن نيته في اعتزال الناس والتركيز على عمله وأهله وأصحابه المقربين فقط، وذلك حفاظًا صحته قائلاً: "هو أنا عايش في شبه عزلة عن المجتمع قررت أزود العزلة، شغلي أهلي وأصحابي المقربين فقط مش عاوز أعرف ولا أسمع ولا أشوف أي أخبار ولا أندمج في أي نشاط حفاظًا علي صحتي النفسية والجسدية".

وهو ما أثار تفاعلاً كبيرًا مع كلام شريف مدكور من قبل متابعيه حتي تصدر اسمه التريند على مدار يومين، إذ لاقى كلامه تأييدًا كبيرًا من الكثير من متابعيه في حين تساءل البعض حول ما إذا كان ذلك سيؤثر على عمله في الآونة المقبلة.



شريف مدكور على فيس بوك

شريف مدكور وفى أول تصريح حول ما ذكره على فيس بوك قال لـ"الخليج 365": "كلامي كان واضح جدًا ولا يوجد به أي تلميح حول عملى، بل على العكس ذكرت أنني فارض على نفسى عزلة عن المجتمع من فترة، وقررت أزودها، وحطيت أولوياتي وذكرتها وأولها كان شغلى".

وتابع شريف مدكور: "فبالتالى شغلى ها أفضل مركز فيه أكتر والدايرة اللي حواليا ستظل هي محور اهتمامي من أهلى لأصدقائى المقربين".

برامج شريف مدكور

هذا ويقدم الإعلامي شريف مدكور برنامج شارع شريف على شبكة قنوات الحياة، ويذاع من السبت إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 4 عصرا، وهو برنامج اجتماعي يقدم من خلاله كل ما يهم الأسرة المصرية ما بين الفن والطبخ والموضة والتجميل والطب والصحة والرياضة، إضافة إلى لقاءات خاصة مع أبرز نجوم الفن والمجتمع.

كما يقدم على الإذاعة برنامج بيت شريف كل أربعاء عبر إذاعة ميجا اف ام .