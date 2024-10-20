شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة نعيمة الصغير.. اشتهرت بأدوار الشر أبرزها العفاريت والشقة من حق الزوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعيمة عبد المجيد عبد الجواد.. هو الاسم الحقيقى للفنانة القديرة نعمية الصغير، والتي تحل ذكرى وفاتها اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، كانت تحب الغناء كثيرًا حتى أنها قدمت أغنية "طب وأنا مالى" فى فيلم "اليتيمتان" الذى قامت ببطولته الفنانة فاتن حمامة عام 1948، واكتسبت نعيمة لقب نعيمة الصغير نسبة لزوجها فى ذلك الوقت المطرب الشعبى محمد الصغير.

نعيمة واحدة من أبرز الفنانات فى السينما المصرية، اللاتى استطعن تقديم أدوار الشر، فاستطاعت أن تحفر لنفسها مكانا خاصا وسط أدوار الشر غير التقليدية، فانتقلت من فكرة المرأة الشريرة إلى مصدر الرعب لدى الكبار قبل الصغار، وعلى الرغم من لعبها لأدوار كوميدية عدة إلا أنها احتفظت بسمة الرعب فى كل فيلم ظهرت من خلاله.

قدمت فيلم "القاهرة 30 "، الذى أنتج فى عام 1966 والذى يناقش أحداث سياسية بحتة فى تلك الحقبة الزمنية جاء دورها الأم التى تزج بابنتها سعاد حسنى فى أى طريق حتى وإذا كان طريق الحرام وإقامة علاقة مشبوهة مع "أحمد مظهر" من أجل الأموال وحسب، فكان صوتها الأجش واقتراب الكاميرا منها يقلب هذه الأجواء السياسية إلى حكاية مرعبة لا يستطيع الأطفال متابعتها.

و في فيلم"الشقة من حق الزوجة" الذى قدم عام 1985 فكان تجسيدها إلى دور الحماة مختلفا تماماً، فعلى الرغم من تجسيد كل من "مارى منيب" و"ميمى شكيب" لهذا الدور إلا أنهما لم يكونا مرعبين أبداً مثل نعيمة التى قدمت ملامح الحماة المرعبة ذات طبقة الصوت الخشنة والملامح الحادة .

قدمت أبرز أدوارها فى فيلم "العفاريت" بدور"الكتعة" عام 1990، وحظت بإشادات كبيرة من النقاد والجمهور، وشارك فى بطولة العمل النجم الكبيرعمرو دياب، إخراج حسام الدين مصطفى، وسميت للأطفال بـ"أمنا الغولة".