شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سلامة تتصدر التريند بعد صورها الأخيرة.. وتعلق: مش قاصدة التريندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة سارة سلامة التريندات مؤخرًا وذلك بسبب جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وما أن نشرتها حتى تصدر اسمها التريند، وهو الأمر الذى لا يعد غريبًا عليها إذ سبق وتصدرت في أكثر من مرة بمجرد نشر جلسات تصوير لها.



سارة سلامة فى الصور الأخيرة التى تصدرت التريند

سارة سلامة وخلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 تحدثت عن الأمر بقولها: "مش بكون قاصدة ولا في دماغي التريند مع نشر أي صورة ليا، الموضوع وما فيه هو صور بنشرها، وبعرف بعدها انتشارها بصورة كبيرة، وبلاقى أصدقائى بيعرفوني أني تريند".



سارة سلامة فى صور أخرى

هذا وقد اشتهرت سارة سلامة منذ بزوغ اسمها على الساحة الفنية حينما تألقت بمسلسلى الكبير وابن حلال، ووقتها نالت شهرة كبيرة لتواصل فى تقديم أعمال ناجحة مثل مسلسل موجة حارة قبل تألقها بمسلسلات وأفلام أخرى مثل الونش، وإسعاف يونس لغيرها من الأعمال الفنية التى نالت بها شهرة واسعة.