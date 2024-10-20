تامر فرج يعلق على واقعة تعذيب الكلاب داخل "طب بيطري القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

علق الفنان تامر فرج، على الصور والفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول طريقة التعامل مع الحيوانات، ووضع الكلاب تجارب لطلاب كلية الطب بجامعة القاهرة.

وكتبت "فرج" عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "هل من قبيل الصدفة أن يجعل الله هذا الكلب الآن بهذه الشهرة؟، أم لكي يتكلم بصوت أخواته المعذبون فى كلية الطب البيطري".

وتابع: "أصل اشمعنا دلوقتي، ما الكلاب مالية الهرم من زمان ليه محدش طلع الطلعة دى ويتشاف واتشهر غير لما اتفضح موضوع تعذيب الحيوانات في كلية الطب البيطرى، هل دي حكمة ربك سبحانه أن يحتفي العالم بهذا الكلب متسلق الهرم، وجاذب السياحة لمصر حتى يرى أصحاب البصيرة المعدومة ويدرك من ختم على قلوبهم بختم القسوة فداحة ما تجنيه أيديهم في جنبات كلية من المفترض أن تكون عظيمة وتحت قبة جامعة من المفترض أن تكون عريقة".

وأضاف: "انظروا لأبعد من أن هذا الكلب حقق إنجاز فى دعاية سياحية للبلد يا حضرات، هذا الكلب صرخة باسم كل بني جنسه وكل حيوان يشاركنا هذه الأرض".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت تداول فيديوهات لكلاب مقيدة بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، الأمر الذي أثار غضب كثيرين، وطالبوا بالتحقيق في واقعة تعذيب الكلاب.

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